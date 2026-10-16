MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in FUCHS SE VZ-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 16.10.2021 wurden FUCHS SE VZ-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 42,18 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,708 FUCHS SE VZ-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 45,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.082,03 EUR wert. Mit einer Performance von +8,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle FUCHS SE VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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