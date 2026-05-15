MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen FUCHS SE VZ-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurde die FUCHS SE VZ-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die FUCHS SE VZ-Anteile bei 35,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in das FUCHS SE VZ-Papier investiert hätte, befänden sich nun 28,137 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.05.2026 auf 37,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.041,64 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,16 Prozent angezogen.
Der FUCHS SE VZ-Wert an der Börse wurde auf 4,43 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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