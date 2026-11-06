MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in FUCHS SE VZ gewesen.
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Vor 3 Jahren wurden FUCHS SE VZ-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der FUCHS SE VZ-Anteile betrug an diesem Tag 39,26 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 25,471 FUCHS SE VZ-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.106,98 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Anteils am 05.11.2026 auf 43,46 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,70 Prozent.
FUCHS SE VZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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