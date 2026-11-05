MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HELLA GmbH von vor 10 Jahren verdient

HELLA GmbH-Investmentbeispiel

05.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HELLA GmbH-Aktien gewesen.

Das HELLA GmbH-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 33,62 EUR wert. Bei einem Investment von 10.000 EUR in das HELLA GmbH-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 297,442 HELLA GmbH-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 67,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20.107,08 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 101,07 Prozent zugenommen.

HELLA GmbH wurde am Markt mit 7,48 Mrd. Euro bewertet. Die HELLA GmbH-Aktie ging am 11.11.2014 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs eines HELLA GmbH-Anteils lag damals bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net