MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor einem Jahr bedeutet

Lukrative HELLA GmbH-Anlage?

15.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in HELLA GmbH-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das HELLA GmbH-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der HELLA GmbH-Aktie betrug an diesem Tag 81,50 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in HELLA GmbH-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122,699 HELLA GmbH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des HELLA GmbH-Papiers auf 70,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.650,31 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13,50 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete HELLA GmbH eine Marktkapitalisierung von 7,72 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net