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Dividenden-Abstimmung

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: HUGO BOSS schüttet weniger Dividende aus

22.05.26 10:02 Uhr
MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: HUGO BOSS schüttet weniger Dividende aus | finanzen.net

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich HUGO BOSS-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
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Wie im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Papier HUGO BOSS am 21.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,04 EUR. Damit wurde die HUGO BOSS-Dividende im Vorjahresvergleich um 97,14 Prozent herabgesetzt. 96,62 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 3,70 Prozent.

HUGO BOSS- Dividendenrendite im Blick

Via XETRA beendete der HUGO BOSS-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 35,98 EUR. Heute wird der HUGO BOSS-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der HUGO BOSS-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die HUGO BOSS-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des HUGO BOSS-Anteilsscheins 0,11 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,13 Prozent.

HUGO BOSS-Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr fiel der Aktienkurs von HUGO BOSS via XETRA um 9,03 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -8,75 Prozent noch immer stärker zugenommen als der HUGO BOSS-Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von HUGO BOSS

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,04 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,11 Prozent steigen.

HUGO BOSS-Schlüsseldaten

Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens HUGO BOSS beträgt aktuell 2,488 Mrd. EUR. Das KGV von HUGO BOSS beläuft sich aktuell auf 10,00. 2025 setzte HUGO BOSS 4,270 Mrd. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 3,61 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

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