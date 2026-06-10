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MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 10 Jahren eingebracht

11.06.26 10:00 Uhr
MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 10 Jahren eingebracht | finanzen.net

Vor Jahren in HUGO BOSS-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
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Vor 10 Jahren wurde das HUGO BOSS-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 53,62 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,650 HUGO BOSS-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.06.2026 679,97 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,46 EUR belief. Aus 1.000 EUR wurden somit 679,97 EUR, was einer negativen Performance von 32,00 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von HUGO BOSS belief sich zuletzt auf 2,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

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