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Langfristige Performance

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 5 Jahren gekostet

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in K+S-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
13.81 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der K+S-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die K+S-Aktie an diesem Tag 14,15 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,070 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,34 EUR, da sich der Wert eines K+S-Anteils am 12.10.2026 auf 13,91 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 1,66 Prozent vermindert.

K+S war somit zuletzt am Markt 2,62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S

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Datum Rating Analyst
28.09.26 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 K+S Kaufen DZ BANK
04.09.26 K+S Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
13.08.26 K+S Kaufen DZ BANK

Information

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