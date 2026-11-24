Profitable K+S-Investition?

Vor Jahren K+S-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die K+S-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das K+S-Papier bei 11,05 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die K+S-Aktie investiert, befänden sich nun 9,050 K+S-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,24 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,24 Prozent gesteigert.

K+S wurde am Markt mit 2,23 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net