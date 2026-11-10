DAX 26.577 +1,2%ESt50 6.362 +1,1%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,72 -1,0%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.314 -1,0%Euro 1,1228 +0,1%Öl 89,9 -2,8%Gold 4.083 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lukratives K+S-Investment?

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren bedeutet

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren K+S-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
13.49 EUR 0.07 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das K+S-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15,30 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 65,359 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des K+S-Papiers auf 13,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 878,43 EUR wert. Damit wäre die Investition 12,16 Prozent weniger wert.

K+S wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,39 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: K+S

Aktuelle K+S Aktie News

Werbung

K+S Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:06 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
14.10.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 K+S Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.