MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren K+S-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Vor 5 Jahren wurde das K+S-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15,30 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 65,359 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des K+S-Papiers auf 13,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 878,43 EUR wert. Damit wäre die Investition 12,16 Prozent weniger wert.
K+S wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,39 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: K+S