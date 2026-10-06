MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Frühes Investment

06.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen K+S-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die K+S -Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16,19 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 617,665 K+S-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.264,98 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 05.10.2026 auf 15,00 EUR belief. Mit einer Performance von -7,35 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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