MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen K+S-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Die K+S-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16,19 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 617,665 K+S-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.264,98 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 05.10.2026 auf 15,00 EUR belief. Mit einer Performance von -7,35 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war K+S jüngst 2,72 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: K+S