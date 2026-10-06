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Frühes Investment

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen K+S-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
14.85 EUR -0.09 EUR -0.60 %
Charts | News | Analysen

Die K+S-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16,19 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 617,665 K+S-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.264,98 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 05.10.2026 auf 15,00 EUR belief. Mit einer Performance von -7,35 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war K+S jüngst 2,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S

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Datum Rating Analyst
28.09.26 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 K+S Kaufen DZ BANK
04.09.26 K+S Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
13.08.26 K+S Kaufen DZ BANK

Information

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