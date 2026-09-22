MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 10 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die K+S-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurde das K+S-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,98 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,562 K+S-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (16,11 EUR), wäre die Investition nun 89,60 EUR wert. Damit wäre die Investition um 10,40 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von K+S belief sich jüngst auf 2,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf K S
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K S
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: K+S