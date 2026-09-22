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Langfristige Performance

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 10 Jahren angefallen

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die K+S-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
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Vor 10 Jahren wurde das K+S-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,98 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,562 K+S-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (16,11 EUR), wäre die Investition nun 89,60 EUR wert. Damit wäre die Investition um 10,40 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von K+S belief sich jüngst auf 2,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S

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Datum Rating Analyst
04.09.26 K+S Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
13.08.26 K+S Kaufen DZ BANK
13.08.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
12.08.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.

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