MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KION GROUP-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in KION GROUP-Aktien gewesen.
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Am 26.05.2023 wurde die KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die KION GROUP-Aktie bei 33,77 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das KION GROUP-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,961 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 136,22 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Papiers am 25.05.2026 auf 46,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,22 Prozent gesteigert.
Der KION GROUP-Wert an der Börse wurde auf 5,79 Mrd. Euro beziffert. Das KION GROUP-Papier wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des KION GROUP-Papiers belief sich damals auf 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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