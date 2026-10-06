MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KION GROUP von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in KION GROUP-Aktien verlieren können.
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Vor 1 Jahr wurde das KION GROUP-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 57,40 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17,422 KION GROUP-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 625,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,89 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 37,47 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von KION GROUP bezifferte sich zuletzt auf 4,70 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der KION GROUP-Aktie fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des KION GROUP-Papiers belief sich damals auf 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: KION GROUP