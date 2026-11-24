Lohnende KION GROUP-Investition?

Vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

KION GROUP-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der KION GROUP-Aktie betrug an diesem Tag 54,56 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 183,284 KION GROUP-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.619,50 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 23.11.2026 auf 30,66 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 43,80 Prozent.

KION GROUP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,83 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der KION GROUP-Aktie fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Ein KION GROUP-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net