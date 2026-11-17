Rentable KION GROUP-Anlage?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die KION GROUP-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden KION GROUP-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 101,65 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die KION GROUP-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,838 KION GROUP-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 327,69 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 16.11.2026 auf 33,31 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -67,23 Prozent.

KION GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,39 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der KION GROUP-Papiere fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Die KION GROUP-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net