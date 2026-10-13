MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: Wäre eine KION GROUP-Investition von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Lohnender KION GROUP-Einstieg?

13.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in KION GROUP-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das KION GROUP-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 34,05 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KION GROUP-Aktie investiert, befänden sich nun 293,686 KION GROUP-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.941,26 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,59 Prozent.

KION GROUP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,48 Mrd. Euro. Am 28.06.2013 wagte die KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des KION GROUP-Papiers belief sich damals auf 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net