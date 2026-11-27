Profitabler Knorr-Bremse-Einstieg?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Knorr-Bremse-Aktie Anlegern gebracht.

Am 27.11.2021 wurden Knorr-Bremse-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Knorr-Bremse-Papier letztlich bei 90,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,101 Knorr-Bremse-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,96 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Papiers am 26.11.2026 auf 94,40 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,96 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Knorr-Bremse belief sich jüngst auf 14,97 Mrd. Euro. Zum Börsendebüt des Knorr-Bremse-Papiers wurde der Erstkurs mit 80,80 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net