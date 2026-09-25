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Lohnender Knorr-Bremse-Einstieg?

MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
107.20 EUR 2.30 EUR 2.19 %
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Knorr-Bremse-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Knorr-Bremse-Anteile an diesem Tag bei 58,30 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,715 Knorr-Bremse-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 106,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81,99 Prozent erhöht.

Alle Knorr-Bremse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,04 Mrd. Euro. Zum Börsendebüt des Knorr-Bremse-Papiers wurde der Erstkurs mit 80,80 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

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Knorr-Bremse Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.09.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
04.08.26 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
03.08.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.

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