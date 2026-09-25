MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Lohnender Knorr-Bremse-Einstieg?

25.09.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Knorr-Bremse-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Knorr-Bremse-Anteile an diesem Tag bei 58,30 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,715 Knorr-Bremse-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 106,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81,99 Prozent erhöht.

Alle Knorr-Bremse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,04 Mrd. Euro. Zum Börsendebüt des Knorr-Bremse-Papiers wurde der Erstkurs mit 80,80 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net