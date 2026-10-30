MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Knorr-Bremse-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Vor 5 Jahren wurde das Knorr-Bremse-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 91,14 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 109,721 Knorr-Bremse-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 89,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.852,97 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1,47 Prozent verringert.
Am Markt war Knorr-Bremse jüngst 14,48 Mrd. Euro wert. Damals wurde der erste Kurs der Knorr-Bremse-Aktie bei 80,80 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG