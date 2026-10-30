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Frühe Investition

MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Knorr-Bremse-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
89.25 EUR -0.40 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das Knorr-Bremse-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 91,14 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 109,721 Knorr-Bremse-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 89,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.852,97 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1,47 Prozent verringert.

Am Markt war Knorr-Bremse jüngst 14,48 Mrd. Euro wert. Damals wurde der erste Kurs der Knorr-Bremse-Aktie bei 80,80 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

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Knorr-Bremse Analysen

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Datum Rating Analyst
08:41 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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