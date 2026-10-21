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LEG Immobilien-Investition

MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen LEG Immobilien-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
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Charts | News | Analysen

Am 21.10.2016 wurde das LEG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die LEG Immobilien-Aktie bei 75,30 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 13,280 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 46,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 614,84 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 38,52 Prozent.

LEG Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,54 Mrd. Euro. Die LEG Immobilien-Aktie wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Das LEG Immobilien-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEG Immobilien

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Datum Rating Analyst
15.10.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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