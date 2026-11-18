Investmentbeispiel

So viel hätten Anleger mit einem frühen LEG Immobilien-Investment verlieren können.

LEG Immobilien-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 66,47 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 150,453 LEG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 7.333,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 48,74 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,67 Prozent abgenommen.

Insgesamt war LEG Immobilien zuletzt 3,76 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der LEG Immobilien-Aktie fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des LEG Immobilien-Papiers lag damals bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net