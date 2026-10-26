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Lohnender Porsche vz-Einstieg?

MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche vz von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Porsche vz-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41.77 EUR 0.06 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das Porsche vz-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Porsche vz-Papier 47,16 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1.000 EUR in die Porsche vz-Aktie investiert hat, hat nun 21,204 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 882,10 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Papiers am 23.10.2026 auf 41,60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 11,79 Prozent verkleinert.

Am Markt war Porsche vz jüngst 36,85 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Porsche vz-Aktie fand am 29.09.2022 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Porsche vz-Aktie auf 84,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Porsche vz. Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.10.26 Porsche vz Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Porsche vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Porsche vz Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Porsche vz Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Porsche vz Buy UBS AG

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