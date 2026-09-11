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MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren bedeutet

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren PUMA SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem PUMA SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der PUMA SE-Aktie betrug an diesem Tag 62,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das PUMA SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 161,290 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 3.583,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,22 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 64,16 Prozent gleich.

Der PUMA SE-Wert an der Börse wurde auf 3,35 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
03.09.26 PUMA SE Neutral UBS AG
02.09.26 PUMA SE Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 PUMA SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 PUMA SE Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.26 PUMA SE Halten DZ BANK

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