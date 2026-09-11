MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren PUMA SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem PUMA SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der PUMA SE-Aktie betrug an diesem Tag 62,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das PUMA SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 161,290 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 3.583,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,22 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 64,16 Prozent gleich.
Der PUMA SE-Wert an der Börse wurde auf 3,35 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com
Aktuelle PUMA Aktie News
PUMA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.26
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA SE Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|PUMA SE Halten
|DZ BANK