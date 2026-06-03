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Salzgitter-Top-Dividende

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Salzgitter-Aktionäre rechnen

04.06.26 10:02 Uhr
MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Salzgitter-Aktionäre rechnen | finanzen.net

Salzgitter-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Salzgitter-Dividende aus.

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Im Rahmen der Hauptversammlung von MDAX-Wert Salzgitter am 03.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,20 EUR je Aktie vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Salzgitter beträgt 10,80 Mio. EUR. Damit wurde die Salzgitter-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 55,56 Prozent gesenkt.

Salzgitter- Ausschüttungsrendite im Fokus

Schlussendlich notierte das Salzgitter-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 66,05 EUR. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die Salzgitter-Aktie. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Salzgitter-Aktienkurs haben. Die Dividendenausschüttung an die Salzgitter-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das Salzgitter-Wertpapier eine Dividendenrendite von 0,50 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 1,26 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Salzgitter via XETRA 151,91 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 187,26 Prozent besser entwickelt als der Salzgitter-Kurs.

Dividendenzahlungen im Vergleich mit der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (Klöckner) erweist sich Salzgitter 2025 als stärkste Dividenden-Aktie. Bei der Dividendenrendite enttäuscht der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Während Salzgitter im Peergroup-Vergleich mit 10,80 Mio. EUR die führende Dividenden-Aktie darstellt, kann Klöckner mit der höchsten Dividendenrendite von 0,20 Prozent punkten.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Salzgitter

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,29 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,44 Prozent absinken.

Salzgitter-Fundamentaldaten

Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens Salzgitter beträgt aktuell 3,532 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Salzgitter beläuft sich aktuell auf 0,00. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Salzgitter einen Umsatz von 8,981 Mrd.EUR sowie ein EPS von -1,37 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

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