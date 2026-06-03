MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: Mit dieser Dividendenauszahlung können Salzgitter-Aktionäre rechnen
Salzgitter-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Salzgitter-Dividende aus.
Werte in diesem Artikel
Im Rahmen der Hauptversammlung von MDAX-Wert Salzgitter am 03.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,20 EUR je Aktie vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Salzgitter beträgt 10,80 Mio. EUR. Damit wurde die Salzgitter-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 55,56 Prozent gesenkt.
Salzgitter- Ausschüttungsrendite im Fokus
Schlussendlich notierte das Salzgitter-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 66,05 EUR. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die Salzgitter-Aktie. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Salzgitter-Aktienkurs haben. Die Dividendenausschüttung an die Salzgitter-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das Salzgitter-Wertpapier eine Dividendenrendite von 0,50 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 1,26 Prozent.
Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung
Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Salzgitter via XETRA 151,91 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 187,26 Prozent besser entwickelt als der Salzgitter-Kurs.
Dividendenzahlungen im Vergleich mit der Peergroup
Verglichen mit der Peergroup (Klöckner) erweist sich Salzgitter 2025 als stärkste Dividenden-Aktie. Bei der Dividendenrendite enttäuscht der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Während Salzgitter im Peergroup-Vergleich mit 10,80 Mio. EUR die führende Dividenden-Aktie darstellt, kann Klöckner mit der höchsten Dividendenrendite von 0,20 Prozent punkten.
Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Salzgitter
Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,29 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,44 Prozent absinken.
Salzgitter-Fundamentaldaten
Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens Salzgitter beträgt aktuell 3,532 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Salzgitter beläuft sich aktuell auf 0,00. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Salzgitter einen Umsatz von 8,981 Mrd.EUR sowie ein EPS von -1,37 EUR.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Salzgitter
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salzgitter
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Salzgitter News
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com