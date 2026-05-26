MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schaeffler-Investment von vor 10 Jahren verloren

Schaeffler-Investition im Blick

So viel hätten Anleger mit einem frühen Schaeffler-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das Schaeffler-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Schaeffler-Aktie an diesem Tag bei 14,30 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 6,995 Schaeffler-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,09 EUR, da sich der Wert einer Schaeffler-Aktie am 26.05.2026 auf 10,02 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 29,91 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler belief sich zuletzt auf 9,32 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Schaeffler-Papiere fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Schaeffler-Anteils auf 13,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net