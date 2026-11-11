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Schaeffler-Performance

MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schaeffler-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schaeffler-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
5.53 EUR 0.05 EUR 0.91 %
Charts | News | Analysen

Am 11.11.2016 wurde die Schaeffler-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 12,09 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hat, hat nun 8,275 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Schaeffler-Papiers auf 5,51 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45,59 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 54,41 Prozent verkleinert.

Am Markt war Schaeffler jüngst 5,25 Mrd. Euro wert. Am 09.10.2015 wurden Schaeffler-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.11.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
04.11.26 Schaeffler Neutral UBS AG
04.11.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG

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