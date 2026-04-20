MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schaeffler-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schaeffler-Aktien verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Das Schaeffler-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,00 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 125,000 Anteile im Depot. Die gehaltenen Schaeffler-Anteile wären am 21.04.2026 1.037,50 EUR wert, da der Schlussstand 8,30 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,75 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Schaeffler eine Börsenbewertung in Höhe von 7,97 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Schaeffler-Papiere fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Schaeffler-Anteils bei 13,50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent