MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schaeffler-Investment von vor 5 Jahren verdient

Lohnende Schaeffler-Investition?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schaeffler-Aktien verdienen können.

Das Schaeffler-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,00 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 125,000 Anteile im Depot. Die gehaltenen Schaeffler-Anteile wären am 21.04.2026 1.037,50 EUR wert, da der Schlussstand 8,30 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,75 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Schaeffler eine Börsenbewertung in Höhe von 7,97 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Schaeffler-Papiere fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Schaeffler-Anteils bei 13,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net