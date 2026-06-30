MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schaeffler-Investment von vor einem Jahr verdient

Schaeffler-Investition im Blick

Vor Jahren in Schaeffler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Schaeffler-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Schaeffler-Aktie an diesem Tag 4,54 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die Schaeffler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.204,586 Anteilen. Die gehaltenen Schaeffler-Anteile wären am 30.06.2026 18.694,89 EUR wert, da der Schlussstand 8,48 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +86,95 Prozent.

Schaeffler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,55 Mrd. Euro. Die Schaeffler-Aktie ging am 09.10.2015 an die Börse XETRA. Ihren ersten Handelstag begann die Schaeffler-Aktie bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net