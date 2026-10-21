MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schaeffler von vor einem Jahr bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schaeffler-Aktien verlieren können.
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Am 21.10.2025 wurde die Schaeffler-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Schaeffler-Aktie bei 6,00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schaeffler-Aktie investiert, befänden sich nun 16,681 Schaeffler-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 5,89 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,25 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,75 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler belief sich zuletzt auf 5,45 Mrd. Euro. Das Schaeffler-IPO fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Schaeffler-Aktie bei 13,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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