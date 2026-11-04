MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schaeffler-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Profitabler Schaeffler-Einstieg?

04.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Schaeffler-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Schaeffler-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Schaeffler-Aktie an diesem Tag 6,95 EUR wert. Bei einem Investment von 10.000 EUR in Schaeffler-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.438,849 Schaeffler-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (5,66 EUR), wäre das Investment nun 8.143,88 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,56 Prozent.

Insgesamt war Schaeffler zuletzt 5,64 Mrd. Euro wert. Am 09.10.2015 wurden Schaeffler-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Schaeffler-Aktie lag beim Börsengang bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net