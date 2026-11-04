DAX 26.180 +1,2%ESt50 6.234 +1,5%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,35 -1,0%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.595 +0,5%Euro 1,1259 +0,6%Öl 102,0 -1,6%Gold 4.045 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Profitabler Schaeffler-Einstieg?

MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schaeffler-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Schaeffler-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
5.69 EUR -0.01 EUR -0.18 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Schaeffler-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Schaeffler-Aktie an diesem Tag 6,95 EUR wert. Bei einem Investment von 10.000 EUR in Schaeffler-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.438,849 Schaeffler-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (5,66 EUR), wäre das Investment nun 8.143,88 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,56 Prozent.

Insgesamt war Schaeffler zuletzt 5,64 Mrd. Euro wert. Am 09.10.2015 wurden Schaeffler-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Schaeffler-Aktie lag beim Börsengang bei 13,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Schaeffler Aktie News

Werbung

Schaeffler Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.11.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.