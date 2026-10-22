MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen Ströer SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ströer SE-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Ströer SE-Anteile 40,51 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 EUR in die Ströer SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24,685 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 37,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 931,62 EUR wert. Aus 1.000 EUR wurden somit 931,62 EUR, was einer negativen Performance von 6,84 Prozent entspricht.
Der Ströer SE-Wert an der Börse wurde auf 2,08 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Ströer SE-Anteile an der Börse XETRA war der 15.07.2010. Der Erstkurs der Ströer SE-Aktie belief sich damals auf 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: STRÖER