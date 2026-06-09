DAX24.220 +0,1%Est506.051 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0300 +2,7%Nas25.170 -2,0%Bitcoin54.345 +2,0%Euro1,1541 ±0,0%Öl92,39 -2,8%Gold4.101 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 adidas A1EWWW Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Oracle 871460 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX etwas fester -- Asiens Börsen uneins -- EZB entscheidet über Zinspfad -- Oracle-Zahlen von Milliarden-Finanzierung überschattet -- SK hynix, Mercedes im Fokus
Top News
SDAX-Papier PATRIZIA SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich PATRIZIA SE-Aktionäre freuen SDAX-Papier PATRIZIA SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich PATRIZIA SE-Aktionäre freuen
MDAX-Papier RENK-Aktie: Über diese Dividende können sich RENK-Anleger freuen MDAX-Papier RENK-Aktie: Über diese Dividende können sich RENK-Anleger freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Profitabler Ströer SE-Einstieg?

MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor einem Jahr bedeutet

11.06.26 10:00 Uhr
MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor einem Jahr bedeutet | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ströer SE-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
34,22 EUR -0,68 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 1 Jahr wurden Ströer SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ströer SE-Anteile an diesem Tag 52,50 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,905 Ströer SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.06.2026 gerechnet (34,42 EUR), wäre die Investition nun 65,56 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 65,56 EUR entspricht einer negativen Performance von 34,44 Prozent.

Ströer SE wurde am Markt mit 1,94 Mrd. Euro bewertet. Am 15.07.2010 wurden Ströer SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Ströer SE-Papiers bei 20,60 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: STRÖER

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
03.06.2026Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
21.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
13.05.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
21.04.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
21.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
13.05.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
13.05.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
03.06.2026Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ströer SE & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen