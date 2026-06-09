MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor einem Jahr bedeutet

Profitabler Ströer SE-Einstieg?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ströer SE-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Ströer SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ströer SE-Anteile an diesem Tag 52,50 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,905 Ströer SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.06.2026 gerechnet (34,42 EUR), wäre die Investition nun 65,56 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 65,56 EUR entspricht einer negativen Performance von 34,44 Prozent.

Ströer SE wurde am Markt mit 1,94 Mrd. Euro bewertet. Am 15.07.2010 wurden Ströer SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Ströer SE-Papiers bei 20,60 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net