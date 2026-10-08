MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Ströer SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 3 Jahren wurden Ströer SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 42,30 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 236,407 Ströer SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 36,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.515,37 EUR wert. Aus 10.000 EUR wurden somit 8.515,37 EUR, was einer negativen Performance von 14,85 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Ströer SE einen Börsenwert von 1,96 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Ströer SE-Aktie fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Ströer SE-Anteilsschein bei 20,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: STRÖER