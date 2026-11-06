MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Talanx-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Talanx-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Talanx-Papier an diesem Tag bei 59,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Talanx-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,682 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Talanx-Papiers auf 134,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 226,58 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 126,58 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Talanx belief sich zuletzt auf 34,42 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Talanx-Aktie an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Ein Talanx-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Talanx