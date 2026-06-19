MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren eingebracht

Langfristige Anlage

Bei einem frühen Talanx-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Talanx-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,52 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Talanx-Aktie investiert, befänden sich nun 289,687 Talanx-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 107,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31.257,24 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 212,57 Prozent angewachsen.

Talanx war somit zuletzt am Markt 27,63 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Talanx-Papiere an der Börse XETRA war der 02.10.2012. Der Erstkurs der Talanx-Aktie belief sich damals auf 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net