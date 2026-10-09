MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Talanx-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurde das Talanx-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Talanx-Aktie bei 60,65 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 EUR in die Talanx-Aktie investierten, hätten nun 164,880 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19.571,31 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Papiers am 08.10.2026 auf 118,70 EUR belief. Damit wäre die Investition um 95,71 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Talanx betrug jüngst 30,86 Mrd. Euro. Am 02.10.2012 wurden Talanx-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Talanx-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 19,05 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Talanx