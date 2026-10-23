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Langfristige Performance

MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Talanx von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Talanx von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Talanx-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Talanx AG
126.00 EUR -1.00 EUR -0.79 %
Charts | News | Analysen

Am 23.10.2016 wurde die Talanx-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Talanx-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,98 EUR. Wer vor 10 Jahren 1.000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hat, hat nun 35,740 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4.535,38 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Anteils am 22.10.2026 auf 126,90 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 353,54 Prozent angewachsen.

Am Markt war Talanx jüngst 32,67 Mrd. Euro wert. Das Talanx-Papier wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Talanx-Aktie lag beim Börsengang bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Talanx

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Talanx Kaufen DZ BANK

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