Frühe Investition

Vor Jahren TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papier an diesem Tag bei 66,95 EUR. Bei einem TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,494 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,37 EUR, da sich der Wert einer TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie am 26.11.2026 auf 75,90 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 13,37 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für TKMS thyssenkrupp Marine Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 4,70 Mrd. Euro. Am 20.10.2025 fand der erste Handelstag des TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papiers an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Anteilsschein bei 60,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net