Performance unter der Lupe

Investoren, die vor Jahren in TRATON-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die TRATON-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die TRATON-Aktie an diesem Tag bei 28,94 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 345,543 TRATON-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.416,72 EUR, da sich der Wert eines TRATON-Anteils am 23.11.2026 auf 33,04 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,17 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte TRATON einen Börsenwert von 16,18 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der TRATON-Aktie fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der TRATON-Aktie belief sich damals auf 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net