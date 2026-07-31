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MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen TRATON-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
41.26 EUR 0.12 EUR 0.29 %
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem TRATON-Papier statt. Diesen Tag beendete das TRATON-Papier bei 29,32 EUR. Bei einem 1.000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 34,106 TRATON-Papiere. Die gehaltenen TRATON-Anteile wären am 03.08.2026 1.407,91 EUR wert, da der Schlussstand 41,28 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,79 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von TRATON betrug jüngst 20,36 Mrd. Euro. TRATON-Papiere wurden am 28.06.2019 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die TRATON-Aktie bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

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DatumRatingAnalyst
29.07.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
28.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG