MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TRATON gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TRATON-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der TRATON-Anteile betrug an diesem Tag 26,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,313 TRATON-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen TRATON-Anteile wären am 26.10.2026 1.235,82 EUR wert, da der Schlussstand 33,12 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 23,58 Prozent.
Zuletzt ergab sich für TRATON eine Börsenbewertung in Höhe von 16,56 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der TRATON-Aktie fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der TRATON-Anteilsschein bei 27,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: TRATON GROUP