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Rentables TRATON-Investment?

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TRATON gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
33.00 EUR 0.22 EUR 0.67 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TRATON-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der TRATON-Anteile betrug an diesem Tag 26,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,313 TRATON-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen TRATON-Anteile wären am 26.10.2026 1.235,82 EUR wert, da der Schlussstand 33,12 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 23,58 Prozent.

Zuletzt ergab sich für TRATON eine Börsenbewertung in Höhe von 16,56 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der TRATON-Aktie fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der TRATON-Anteilsschein bei 27,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

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Datum Rating Analyst
02.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.09.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 TRATON Neutral UBS AG

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