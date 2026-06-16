MDAX-Titel TRATON-Aktie: TRATON streicht Dividende zusammen

Auszahlung an Anleger

TRATON-Anleger aufpasst: So hoch fällt die TRATON-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Wert TRATON am 16.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,93 EUR zu zahlen. So schwächte sich die TRATON-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 45,29 Prozent ab. Die Gesamtausschüttung von TRATON beträgt 850,00 Mio. EUR. Damit wurde die TRATON-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 13,33 Prozent erhöht.

TRATON-Ausschüttungsrendite

Letztlich notierte die TRATON-Aktie am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 34,90 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von TRATON, demnach wird das TRATON-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der TRATON-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des TRATON-Titels 3,05 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 6,08 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zum TRATON-Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von TRATON via XETRA 24,73 Prozent hinzugewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 35,63 Prozent statt.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie TRATON

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,19 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,53 Prozent zulegen.

Hauptdaten von TRATON

TRATON ist ein MDAX-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 17,240 Mrd. EUR. TRATON verfügt über ein KGV von aktuell 9,86. Im Jahr 2025 erwirtschaftete TRATON einen Umsatz von 44,052 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 3,09 EUR.

Redaktion finanzen.net