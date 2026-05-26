DAX25.332 +0,6%Est506.101 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6800 -1,5%Nas26.656 +1,2%Bitcoin65.156 ±0,0%Euro1,1643 +0,1%Öl96,43 -2,9%Gold4.497 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- SK hynix knackt Billionenmarke -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Infineon, Micron, Siemens Healthiners, Samsung im Fokus
Top News
Warum dein Bankberater dir keine ETFs empfiehlt - und was das für dein Vermögen bedeutet Warum dein Bankberater dir keine ETFs empfiehlt - und was das für dein Vermögen bedeutet
BP-Aktie gibt ab: Geschasster Chairman weist Darstellung seines Verhaltens zurück BP-Aktie gibt ab: Geschasster Chairman weist Darstellung seines Verhaltens zurück
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
TUI-Anlage

MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TUI von vor 3 Jahren eingebracht

27.05.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen TUI-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
6,91 EUR 0,16 EUR 2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

TUI-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,10 EUR. Bei einem TUI-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 163,827 TUI-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 6,71 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.098,62 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 9,86 Prozent vermehrt.

TUI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
18.05.2026TUI OverweightBarclays Capital
14.05.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
14.05.2026TUI Market-PerformBernstein Research
13.05.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026TUI OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.05.2026TUI OverweightBarclays Capital
14.05.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026TUI OverweightBarclays Capital
27.04.2026TUI OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.05.2026TUI Market-PerformBernstein Research
13.05.2026TUI Market-PerformBernstein Research
13.05.2026TUI HoldJefferies & Company Inc.
22.04.2026TUI Market-PerformBernstein Research
10.04.2026TUI NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen