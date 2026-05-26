MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TUI von vor 3 Jahren eingebracht

TUI-Anlage

Bei einem frühen TUI-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

TUI-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,10 EUR. Bei einem TUI-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 163,827 TUI-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 6,71 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.098,62 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 9,86 Prozent vermehrt.

TUI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net