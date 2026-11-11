MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TUI von vor 3 Jahren eingebracht

TUI-Performance

11.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TUI gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der TUI-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 5,06 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 197,550 TUI-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.530,62 EUR, da sich der Wert einer TUI-Aktie am 10.11.2026 auf 7,75 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 53,06 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net