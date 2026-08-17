MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TUI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Lohnendes TUI-Investment?

19.08.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TUI-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der TUI-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die TUI-Aktie bei 6,10 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 163,827 TUI-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 7,04 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.154,00 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,40 Prozent angewachsen.

TUI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net