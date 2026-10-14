MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel hätte eine Investition in TUI von vor 3 Jahren abgeworfen

TUI-Investmentbeispiel

14.10.26 10:01 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TUI-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der TUI-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 4,83 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 20,708 TUI-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 138,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6,68 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 38,29 Prozent vermehrt.

Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3,38 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net