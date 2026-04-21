MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TUI von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen TUI-Investment verdienen können.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TUI-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,33 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1.580,278 TUI-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 21.04.2026 11.378,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,20 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 13,78 Prozent.
Zuletzt verbuchte TUI einen Börsenwert von 3,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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