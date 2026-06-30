MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 5 Jahren eingebracht

Frühes Investment

Vor Jahren in TUI-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde die TUI-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 19,67 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in TUI-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,083 TUI-Aktien. Die gehaltenen TUI-Aktien wären am 30.06.2026 36,80 EUR wert, da der Schlussstand 7,24 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 63,20 Prozent verringert.

TUI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net