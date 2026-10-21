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MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren TUI-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
6.78 EUR -0.07 EUR -1.05 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades TUI-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,57 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 68,651 TUI-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der TUI-Aktie auf 6,87 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 471,50 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52,85 Prozent verringert.

Der Börsenwert von TUI belief sich jüngst auf 3,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.10.26 TUI Overweight Barclays Capital
23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.

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