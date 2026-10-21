MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren TUI-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades TUI-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,57 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 68,651 TUI-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der TUI-Aktie auf 6,87 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 471,50 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52,85 Prozent verringert.
Der Börsenwert von TUI belief sich jüngst auf 3,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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